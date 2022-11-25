Полицейские Кольского района скрывали свои доходы

Нарушения закона выявила прокуратура. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники полиции Кольского района предоставляли неполную и недостоверную информацию о своих доходах, имуществе и счетах в банках за последние три года. Нарушения закона выявила прокуратура.

- В адрес начальника отдела внесено представление об устранении нарушений и недопущения их впредь. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных сотрудников, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Напомним: ранее ведомство обнаружило нарушения в работе ОМВД по городу Мончегорску по части противодействия коррупции. По итогам проверки начальнику отдела внесли представление, чтобы ситуация была исправлена.

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