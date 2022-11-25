Жителям Мурманской области надо копить два года ради поездки на Северный полюс

В Мурманской области закрыт сезон туров к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области закрыт сезон туров к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы». В 2023 году их планируют возобновить с 12 июля.

«КП»-Мурманск» посчитала, сколько надо копить северянам, если они хотят побывать на макушке Земли.

Стоимость путевки измеряется в долларах и зависит от курса, в среднем это 2,2 – 2,3 миллиона рублей за самый простой тур. В Мурманск за такую цену можно купить однокомнатную квартиру, а в заполярных городах поменьше – даже трехкомнатную.

Средняя зарплата северян, по данным Мурманскстата, примерно 84 тысячи рублей, поэтому если откладывать ее полностью, накопить на тур можно только за два года. А если хочется самую дорогую путевку за почти 4 миллиона рублей, то - в два раза дольше.

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