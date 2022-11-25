В Мурманской области направят миллиард рублей на переселение северян из аварийного жилья

Северян продолжат расселять из аварийного жилья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время Мурманская областная Дума приступит к рассмотрению бюджета региона на 2023 года и плановый период 2024-2025 года. На профильном комитете регионального парламента выступила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич. Перед депутатами она защищала программу «Комфортное жилье и городская среда».

Так, 4 миллиарда рублей планируется направить на строительство жилых домов, еще один миллиард - на расселение из аварийного фонда (15,9 тысячи квадратных метров).

— В частности речь идет о строительстве 9 жилых домов в Мурманске, Зеленоборском и Умбе для переселения граждан из 27,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья и трех домах для отдельных категорий граждан, – рассказала Ирина Вабищевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru