Суд подтвердил решение УФАС о сговоре по аренде причалов в порту Мурманска

УФАС обнаружило сговор по аренде причалов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Национальные рыбные ресурсы» и «СевГазСервис» не удалось обжаловать в суде решение УФАС по Мурманской области, которое выявило антиконкурентное соглашение по аренде причалов в порту Мурманска. Оспорить его они пытались в апелляционном суде Санкт-Петербурга.

- Соглашение реализовывалось между унитарным предприятием и обществом с 2018 года и имело целью создание необоснованных преимуществ ООО «СевГазСервис» в части доступа к государственному недвижимому имуществу (причалам морского порта Мурманск) и оказанию швартовных услуг на территории порта, - сообщили в УФАС по Мурманской области.

Из-за сговора пользоваться причалами не смогли другие компании, например, рыбный порт.

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