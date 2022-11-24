В Мурманской области отмечают День моржа

Моржи живут в дикой природе по 25–30 лет. Масса взрослых самцов достигает 1600 килограммов, длина — 3,6 метра. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

24 ноября отмечается День моржа. В 2008 году эту дату учредил Всемирный фонд дикой природы, чтобы обратить внимание на необходимость охраны этих ластоногих, крупнейших на северном полушарии.

В Мурманской области моржей можно встретить в Баренцевом море. Как сообщают сотрудники Кандалакшского заповедника, ластоногого как то раз даже видели в Кандалакше, в районе Монастырского наволока.

Моржи живут в дикой природе по 25–30 лет. Масса взрослых самцов достигает 1600 килограммов, длина — 3,6 метра. Самки вырастают до трех метров длины и одной тонны веса.

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