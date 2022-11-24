Это надо увидеть хоть раз в жизни. В Мурманской области сняли на видео удивительное явление

В Мурманской области после затяжной осени наконец началась зима со снегом и легким морозцем. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области после затяжной осени наконец началась зима со снегом и легким морозцем. На водоемах уже встает лед.

Корреспондент «КП»-Мурманск» сняла на видео замерзающий водопад Шуонийоки. Вода еще падает с высоты, однако памятник природы все больше напоминает собой ледяную скульптуру.

Напомним: вокруг Никеля хотят сделать единый туристический маршрут.

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