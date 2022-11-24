Вокруг Никеля планируют создать единый туристический маршрут

В Никеле активно разрабатывают туристическое направление, в том числе туристические маршруты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Никеле активно разрабатывают туристическое направление, в том числе туристические маршруты. При этом их планируют объединить.

- В разработке находится проект единого туристического маршрута вокруг Никеля, - рассказал Владимир Чижов, заместитель директора «Второй школы».

Недавно в городе появился новый маршрут «Шпиль 555», максимальная протяженность которого составляет порядка 13 километров.

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