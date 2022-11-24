77-летняя жительница Мурманска отдала телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

77-летняя пенсионерка из Мурманска стала жертвой мошенников. Женщина, поверив, что ее деньги могут пропасть, отдала аферистам 1,8 миллиона рублей.

Накануне северянке стали звонить с неизвестных номеров. Абоненты представлялись правоохранителями и сотрудниками безопасности банка.

- Женщину уверяли, что неизвестный пытается снять деньги с ее карты, оформив на ее имя кредит. Для того, чтобы этого не произошло, мурманчанке настоятельно посоветовали закрыть все счета и перевести сбережения на более «безопасные» счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После того, как пенсионерка выполнила указания лжесотрудника банка, номера телефонов, с которых ей звонили, оказались заблокированы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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