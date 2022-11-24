В Кандалакшском заповеднике сняли на видео «догонялки» медведей

Фото: скрин видео vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском заповеднике поделились летним видео с резвящимися у водоема медведями. В ролике заметно, как один из косолапых убегает вперед, следом ним бежит второй, но так и не догоняет сородича, решив обнюхать ближайший камень. Затем мишка зашел в воду.

- Вспоминаем лето-2022. Остров Великий, медведи шастают. Видео с фотоловушки заповедного инспектора Романа Орлова, - отметили в группе заповедника.

Напомним: заяц хорошо замаскировался на скалах в Териберки. Животное с белой шубкой не сразу удалось заметить.

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