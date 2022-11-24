Средняя стоимость тура в Териберку вырастет до 7-7,5 тысячи рублей

В Мурманской области может случиться удорожание туров в один из самых популярных населенных пунктов Заполярья - Териберку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области может случиться удорожание туров в один из самых популярных населенных пунктов Заполярья - Териберку.
— Сейчас средняя стоимость - 6 тысяч рублей, но этой зимой, скорее всего, вырастет до 7-7,5 тысяч рублей, рассказал гид, пресс-секретарь Ассоциации профессиональных гидов Мурманской области Павел Михалюк.
В эту стоимость входит трансфер до села, услуги гида, обед и поездка на снегоходов до Батарейскогл водопада.
Напомним: дорогу на водопад этим летом перегородили шлагбаумом.
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