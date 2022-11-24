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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:19

Ассоциация гидов Мурманской области: Из-за шлагбаума в Териберке шли жаркие споры

Но без ограждения на дороге к водопаду пострадала бы природа
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Также планируется создать в Териберке деревянные настилы, ведущие к природным достопримечательностям.

Также планируется создать в Териберке деревянные настилы, ведущие к природным достопримечательностям.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году на дороге к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона» в Териберке установили шлагбаум, чтобы на нее не заезжали машины.

— Споры шли жаркие, потому что, с одной стороны, это никак не регламентировано, с другой - там в целом нет дороги для проезда. Но при этом туда постоянно заезжали машины, в том числе шестиосные грузовики, измесившие все в грязь. Если бы не шлагбаум, то мы бы просто потеряли нашу хрупкую северную природу. Тундра восстанавливается в среднем 40-60 лет, - рассказал гид, пресс-секретарь Ассоциации профессиональных гидов Мурманской области Павел Михалюк.

Также планируется создать в Териберке деревянные настилы, ведущие к природным достопримечательностям.

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