Эффективность уборки дорог в Мурманске от пыли и песка повысят до 95%

Управление дорожного хозяйства в Мурманске до конца года получит еще 22 новые машины. Фото: администрация Мурманска

Управление дорожного хозяйства при администрации Мурманска получит 22 новые машины до конца декабря, которые помогут лучше убирать дороги в городе от пыли и песка. Эффективность такой работы планируют повысить до 95%.

- С начала года в учреждение поступило 14 единиц новой техники. В том числе подметально-уборочная машина вакуумного типа (пылесос) на базе шасси «КАМАЗ» КО-318 (УКМ-6500), два самоходных лаповых погрузчика снега «Амкодор 37», - сообщили в администрации Мурманска.

Парк техники будет пополняться и дальше — еще 22 машины должны поступить в учреждение до конца декабря.

Напомним: в Мурманске изменили подход к борьбе с пылью в городе. Образуется она как летом из-за почвы, так и после зимы из-за песко-соляной смеси, которую используют в борьбе с гололедицей.

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