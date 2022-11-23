Ожоги и раны по всему телу. В Мурманске спасают покалеченную ворону

Птицу отловили на Пяти Углах в Мурманске с ожогами и колото-резанными ранами по всему телу. Фото: Анастасия Тимофеева

У спасительницы птиц Анастасии Тимофеевой появился новый пациент. Вместе с Натальей Раевской она выхаживает ворону, которую изувечили неизвестные.

Птицу отловили на Пяти Углах в Мурманске с ожогами и колото-резанными ранами по всему телу.

- Пернатый явно пострадал от рук человека. Наташа так рыдала над ней так птицей, что мы приняли решение побороться за ее жизнь. Раны на крыле старые, часть уже зажила, - отметила Анастасия.

Неравнодушные северяне могут финансово помочь с лечением вороны. Перевод можно сделать по номеру телефона 8 902 281 53 19 (Анастасия Александровна Т.).

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