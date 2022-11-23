Ожоги и раны по всему телу. В Мурманске спасают покалеченную ворону

Птицу отловили на Пяти Углах в Мурманске с ожогами и колото-резанными ранами по всему телу. Фото: Анастасия Тимофеева
У спасительницы птиц Анастасии Тимофеевой появился новый пациент. Вместе с Натальей Раевской она выхаживает ворону, которую изувечили неизвестные.
Птицу отловили на Пяти Углах в Мурманске с ожогами и колото-резанными ранами по всему телу.
- Пернатый явно пострадал от рук человека. Наташа так рыдала над ней так птицей, что мы приняли решение побороться за ее жизнь. Раны на крыле старые, часть уже зажила, - отметила Анастасия.
Неравнодушные северяне могут финансово помочь с лечением вороны. Перевод можно сделать по номеру телефона 8 902 281 53 19 (Анастасия Александровна Т.).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru