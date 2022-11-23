Жителей Мурманской области предупреждают об опасности на водоемах

На реках юго-востока Мурманской области также наблюдаются забереги и шугоход.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о том, что нельзя выходить на лед.
Как сообщают в мурманском гидрометцентре, на реках Поной, Печа и озере Имандра образовался ледостав. Выход на лед очень опасен, так как толщина льда составляет менее 7 сантиметров.
На реках юго-востока Мурманской области также наблюдаются забереги и шугоход.
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