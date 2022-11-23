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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:13

С начала 2022 года жители Мурманской области взяли ипотеку более 5 тысяч раз

Только в октябре северяне заключили 750 ипотечных сделок
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Чаще всего северяне берут кредит на жилье.

Чаще всего северяне берут кредит на жилье.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области все больше северян берут ипотеку. Как сообщают в Управлении Росреестра по Мурманской области, спрос ежемесячно, начиная с июля 2022 года, увеличивается более чем на 15%.

Так, в октябре жители региона заключили 750 ипотечных сделок, что почти в два раза больше, чем в мае или июне этого года. Чаще всего северяне берут кредит на жилье.

- За 10 месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 5382 ипотеки, из которых более 3 тысяч поступило в электронном виде, - сообщила замруководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

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