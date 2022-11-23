43-летнего жителя Мурманской области задержали в Санкт-Петербурге за покупку детской порнографии

Мужчину проверят и на другие преступления против половой неприкосновенности детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Санкт-Петербурге задержан 43-летний уроженец Мурманской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По версии следствия, мужчина летом дважды купил в сети порнографические снимки с несовершеннолетними.
- Фотографии он хранил у себя в мобильном телефоне, компьютере, а также в облачном архиве Google. Затем мужчина через Telegram связался с двумя неизвестными и разослал им эти фото, - сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчину проверят и на другие преступления против половой неприкосновенности детей.
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