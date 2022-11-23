В Архангельске для перевозки пассажиров задействовали буксиры вместо теплоходов

На остров Кего буксир «Искандер» начнет ходить с 15 часов 23 ноября. Фото: администрация Архангельска

Капитан морского порта Архангельск подписал распоряжение о выходе на пассажирские маршруты буксиров. Из-за ледостава использовать теплоходы больше нельзя.

- Первые буксиры вышли на линии 22 ноября: на маршруте Соломбала – остров Хабарка. С этой даты буксирное сообщение организовано на линии Соломбала - Хабарка, с 23 ноября - на линиях 14 лесозавод - МЛП и 22 лесозавод - 23 лесозавод, - сообщили в администрации города.

На остров Кего буксир «Искандер» начнет ходить с 15 часов 23 ноября.

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