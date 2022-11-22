До конца 2022 года завершится ремонт рабочих кабинетов в ЗАГСе Мурманска

Ремонт должен завершиться до конца 2022 года. Фото: администрация Мурманска

До конца 2022 года планируется завершить ремонт рабочих кабинетов сотрудников отдела ЗАГС в Мурманске, который начался на днях. При этом прием граждан не отменяется.

- Просим жителей города Мурманска при посещении отдела ЗАГС с пониманием отнестись к временным неудобствам в связи с проведением ремонтных работ, - обратилась к мурманчанам начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Напомнм: в январе в ЗАГСе Мурманска завершился ремонт залов. Церемонии бракосочетания на время работ проходили в ДК железнодорожников.

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