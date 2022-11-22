Обвиняемому в получении взятки депутату горсовета Мурманска Станиславу Ланину огласили приговор

Ланин еще может обжаловать приговор. Фото: администрация города Мурманска

В Мурманске огласили приговор депутату Совета депутатов Станиславу Ланину, который также был заместителем директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». За получение взятки в 1,1 миллиона рублей суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима.

Его задержали весной 2021 года, вменяя ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). С тех пор он находился под стражей и не участвовал в работе горсовета.

Работая в Управлении дорожного хозяйства, Ланин отвечал за ремонт дорог в городе. За взятку в размере 5,5 миллиона рублей он планировал принять работы от подрядчика, не отмечая в документах существующие нарушения.

- Предприниматель, понимая, что такие действия незаконны, обратился в правоохранительные органы. 20 мая 2021 года за совершение указанных действий подсудимый получил от собственника коммерческой организации, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, часть незаконного вознаграждения в сумме 1 100 000 рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

На следующий день Ланина задержали следователи и сотрудники УФСБ.

21 мая 2021 года мужчина задержан следователем во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. У депутата арестовали имущество в Болгарии стоимостью выше 4 миллионов рублей.

Ланин еще может обжаловать приговор.

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