В Северодвинске устанавливают первый автономный модульный туалет

Туалет изготовлен в Брянске, всего в Северодвинске установят пять таких модулей. Фото: администрация Северодвинска

В Северодвинске монтируют первый для города автономный модульный туалет, он появится на сквере Ветеранов. Его использование будет также удобно для инвалидов, а материалы, из которого изготовлена конструкция, делают его антивандальным, и в том числе - термоустройчивым.

- Туалетный модуль укомплектован специальными емкостями для чистой воды и сбора отходов. Он оснащен экономичной энергосберегающей системой освещения со светодиодными элементами, работающими от датчиков движения. Модуль имеет высококачественную тепловую изоляцию, а в холодные период года может отапливаться с помощью электрических нагревателей, - сообщил представитель подрядчика Максим Кулебякин.

Туалет изготовлен в Брянске, всего в Северодвинске установят пять таких модулей.

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