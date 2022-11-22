На ледоколе «Урал» для «Атомфлота» подняли государственный флаг

Ледоколы будут переданы «Атомфлоту» и работать, в том числе, на Севморпути. Фото: www.bz.ru

22 ноября на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялось поднятие государственного флага на атомном ледоколе проекта 22220 «Урал», который стал третьим в серии.

Флаг на ледоколе «Сибирь», самом большом и мощном в мире, подняли в январе этого года в Мурманске, на «Арктике» - головном судне новой серии - в 2020-м.

Также 22 ноября на воду спустили ледокол «Якутия».

- Оба ледокола были заложены в рамках большого, как я уже сказал, серийного проекта и являются частью нашей масштабной, системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы, - отметил на церемонии по видеосвязи президент Владимир Путин.

Ледоколы будут переданы «Атомфлоту» и работать, в том числе, на Севморпути.

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