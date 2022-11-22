Жителям Мурманска показали, как будет выглядеть обновленное фойе в Ледовом дворце

Фойе стало гораздо просторнее и светлее. Фото: vk.com/diagileva.elenav

В Ледовом дворце Мурманска преображают фойе. Ход ремонтных работ, которые подходят к концу, проверила замгубернатора Мурманской области Елена Дягилева.

- Обсудили с подрядчиком финальные штрихи, которые сделают пространство максимально комфортным для болельщиков и спортсменов. Благодаря слаженной работе команды минспорта фойе стало гораздо просторнее и светлее, поэтому сможем реализовать все задуманное, - отметила Елена Дягилева.

Обновленное фойе планируется открыть в декабре этого года. Фото: vk.com/diagileva.elenav

Также для молодых хоккеистов в Ледовом дворце создается удобная база с раздевалкой, душевой, тренажерным залом.

Обновленное фойе планируется открыть в декабре этого года.

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