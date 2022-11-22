Хорошо, что не как Раскольников. Житель Новосибирска оказался опасен для восьми бабушек из Мурманской области

Мужчина обманул северянок по классической схеме. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Восемь жительниц Мурманской области в возрасте от 77 до 90 лет стали жертвами мошенника из Новосибирска. Мужчина обманул северянок по классической схеме.

Каждой он позвонил на стационарный телефон и сообщил, что близкие родственники женщин попали в ДТП, которое сами и устроили. Под предлогом, что родственникам грозит возбуждение уголовных дел, мошенник стал требовать деньги, чтобы все уладить. Кто-то из бабушек перевел ему 100 тысяч рублей, другие миллион. Всего злоумышленник смог незаконно обогатиться на 2,5 миллиона рублей. К счастью, мужчину задержали.

- Злоумышленником оказался безработный ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в Новосибирске. Злоумышленник специально прибыл в Мурманскую область для занятия противоправной деятельностью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Однако быстро вернуть деньги пенсионеркам не получилось, где находятся средства, устанавливают правоохранители. Самому мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.

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