Душил пакетом и пинал. В Апатитах нашли подростка со скандального видео с истязанием собаки

Полиция начала проверку после того, как информация попала в сеть, и ее результаты уже известны. Фото: Скриншот видео

На прошлой неделе в заполярных пабликах в «ВКонтакте» стала распространятся видеозапись с камеры видеонаблюдения. На ней запечатлен подросток, который издевался над собакой. Животное стойко терпело, хотя несовершеннолетний северянин пинал ее ногами и даже душил пакетом.

Полиция начала проверку после того, как информация попала в сеть, и ее результаты уже известны. Личность истязателя известна - это 13-летний местный житель.

- С ним сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости совершения подобных деяний впредь, а также о необходимости бережного и дружелюбного отношения к животным. Информация о противоправном поступке несовершеннолетнего планируется к направлению в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия мер воздействия и профилактики. Также подросток будет поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел и другие органы профилактики, - сообщила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Напомним: в Ковдорском районе отловщики бездомных животных забрали у женщины домашнюю собаку. Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

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