Прокуратура Печенгского округа проводит проверку по факту гибели рабочего в шахте

На место происшествия выезжал прокурор Печенгского района Павел Цапиков. Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_51

19 ноября в шахте горно-металлургического комбината в Печенгском округе произошло ЧП. Погиб 29-летний рабочий, которого зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот.

Проверку по факту гибели мужчины проводит прокуратура. На место происшествия выезжал прокурор Печенгского района Павел Цапиков.

Также проверочные мероприятия проводит следком. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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