В Ковдоре установят 10-метровую новогоднюю елку

Елка будет выше прежней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ковдоре к Новому году установят большую 10-метровую елку. Новую зеленую красавицу приобрели в рамках гранта, который Ковдорскому округу выделило правительство Мурманской области.

Елка будет выше прежней.

- Ель появится на площади между парком «Гиперборейский» и зданием городского Дворца культуры. Дерево будет декорировано современными украшениями, - сообщает «Ковдорчанин газета».

Также к празднику закупят две светящихся конструкции, которыми украсят территорию парка «Гиперборейский».

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