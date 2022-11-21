В Печенгском округе погиб в шахте 29-летний рабочий

Следователи проводят проверку по факту гибели работника. Фото: vk.com/sumurm

Вечером 19 ноября в шахте одного из предприятий Печенгского округа погиб рабочий. Как сообщает следком региона, 29-летнего мужчину зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку по факту гибели работника.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Очевидцы дали объяснения, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

По результатам проверки дадут юридическую оценку действиям людей, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

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