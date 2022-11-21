"Невнимательность спасла жизнь". В Архангельске мужчина упал с разводного моста и чуть не оказался в реке

Выяснилось, что мужчина шел по проезжей части. Фото: Андрей МАЛАХОВ

Около трех часов ночи 21 ноября в Архангельске произошло ЧП. Спасателям сообщили о о том, что с пятиметровой высоты на опору железнодорожного моста упал мужчина. В тот момент разводная часть моста была поднята.

- Когда приехала оперативная группа, 30-летний северянин лежал на смотровой площадке переправы. Рядом с ним находился работник «Мостоотряда». Спасатель с помощью альпинистского снаряжения спустился вниз и осмотрел пострадавшего. На носилках мужчину подняли наверх и передали медработникам, - сообщили в Службе спасения им. И.А. Поливаного.

Северянина с травмами обеих ног госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/aocc29

Оказалось, что мужчина шел по проезжей части. Он не обратил внимания, что разводная часть моста поднята и рухнул вниз. Тем не менее, неосторожность мужчины спасла ему жизнь, так как двигаясь по пешеходной зоне, он упал бы в реку.

Северянина с травмами обеих ног увезли в больницу.

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