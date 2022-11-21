В Мурманской области 18% работников получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Меньше всего платят жителям Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Около 40% работников там зарабатывают в месяц менее 20 тысяч рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская область оказалась на десятом месте рейтинга по уровню зарплат в 2022 году. Исследование проводили специалисты «РИА Новости».

Так, в нашем регионе 18,7% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Диапазон самых распространенных зарплат - от 39 до 85 тысяч рублей. Меньше 20 тысяч рублей получают лишь 0,5% работающих северян.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников стала Чукотка, где почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий АО с показателем 43,8%. На третей строчке - Магаданская область (33,6%).

Меньше всего платят жителям Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Около 40% работников там зарабатывают в месяц менее 20 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru