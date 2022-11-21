Финляндия хочет отгородиться от Мурманской области и России за 143 млн долларов

В 2023 году может начаться строительство забора на финско-российской границе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году может начаться строительство забора на финско-российской границе. Его хотят построить примерно на 20% границы или со 130 по 260 километры, но не исключено и продление, заграждение может затронуть Мурманскую область.

Как пишет Yle.fi со ссылкой на погранслужбу и кабмин Финляндии, строительство займет 3-4 года и обойдется примерно в 143 миллиона долларов. Сооружение будет представлять собой конструкцию с колючей проволокой в несколько метров высотой. По мнению финских властей, это поможет снизить количество попыток незаконного проникновения в страну. Вопрос с беженцами из восточных стран со стороны Мурманской области остро стоял в 2016 году.

Напомним: на фоне ситуации с Украиной Финляндия закрыла границу с Мурманской областью для туристов.

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