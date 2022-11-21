На автоподъезде к Апатитам перевернулась машина, пострадал человек

Машина перевернулась на крышу. Фото: правительство Мурманской области

Днем 20 ноября на 13-м километре автоподъезда к Апатитам произошла авария с пострадавшим. Информация об этом поступила спасателям в 13.34.

- Водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Апатитов, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с опрокидыванием. Спасателями из салона автомобиля на спинальном щите извлечен человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Пострадавшего передали медработникам.

Напомним: видеорегистратор машины записал необычное ДТП, которое случилось в Мурманске на улице Шабалина.

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