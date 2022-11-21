В Варзуге восстановили часовню безымянного инока

Часовню в Варзуге восстановили. Фото: vk.com/club111621831

В августе стало известно, что часовню безымянного инока в Варзуге демонтировали, так как деревянное здание признали аварийным.

- 20 августа при участии настоятеля церковного прихода Варзуги иеромонаха Варлаама был произведен демонтаж часовни безымянного инока по причине ее аварийного состояния. После проведения работ часовня будет полностью восстановлена на прежнем месте, - сообщили тогда в администрации Терского района.

Осенью обещание воплотили в жизнь.

- Силами варзужского прихода восстановлена часовня безымянного инока. Новый образ святыни приблизит нас к древней поморской традиции, - сообщили в паблике «Православная Умба» (12+).

Напомним: Андрей Малахов подарил храму Новомучеников и Исповедников Церкви Русской сделанное на Афоне Евангелие.

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