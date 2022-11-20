Мурманскую область настигнут морозы до -20 градусов

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Фото: Василий Вахрин

Мурманскую область ждут крепкие морозы. Арктический антициклон, который определял погоду региона в минувшую неделю, будет медленно смещаться в восточном направлении, вливаясь в систему Сибирского антициклона.

Как сообщает мурманский гидрометцентр, 21 ноября существенных осадков не ожидается. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -5-10, при прояснениях -15-20, днем -3-8, местами до -13 градусов.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

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