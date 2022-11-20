В Ковдорском районе отловщики животных забрали у женщины собаку

Когда женщина спохватилась, ее питомца уже увезли. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ковдорском районе отловщики бездомных животных забрали у женщины домашнюю собаку. Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

В паблике сообщили, что хозяйке пришлось выкупать четвероногого друга, она заплатила более 6 тысяч рублей. Однако в полиции эту информацию опровергли.

- Собака гуляла без ошейника, а когда женщина спохватилась, ее питомца уже увезли. В тот же вечер собаку ей вернули, выкупа никто не требовал, - рассказали "КП"-Мурманск" пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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