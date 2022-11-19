Телебашня в Мурманске станет зеленой в поддержку акции «Сохраним лес»

Телебашня 20 ноября станет зеленой. Фото: vk.com/murman_sever

Телебашня на сопке Варничной в Мурманске 20 ноября поменяет цвет: если обычно она горит триколором, то в воскресенье станет зеленой. Так столица Заполярья присоединится к акции «Сохраним лес».

- Подсветить акцию «Сохраним лес» – в буквальном смысле – организаторы решили после знакового для экологического проекта события: посадки 70 миллионов деревьев по всей России, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Всего зелеными станут 28 телебашен по всей России. Также в этот день, 20 ноября, в Чечне посадят 70-миллионное по счету дерево.

Напомним: в сентябре «Комсомольская правда»-Мурманск» провела акцию и высадила у спортцентра «Авангард» рябину, березы, спирею, пузыреплодник, жимолость и курильский чай.

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