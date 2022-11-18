Житель Ковдора украл смартфон с витрины магазина

В Ковдоре посетитель магазина украл с витрины телефон за 7 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ковдоре посетитель магазина украл с витрины телефон за 7 тысяч рублей. Мужчина очень хотел новый гаджет, но платить за него не собирался.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что в тот день северянин зашел в торговую точку под видом добросовестного покупателя и стал рассматривать товар. Он попросил работника показать понравившийся смартфон, а когда девушка отвлеклась на другого покупателя, злоумышленник схватил телефон и был таков.

40-летнего ковдорчанина задержали. Он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Гаджет вернули представителям магазина.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Местный житель находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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