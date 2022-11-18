На памятнике городам-побратимами обновили плиту со списком дружественных муниципалитетов

В 2022 году сократился список городов-побратимов Мурманска на фоне ухудшения мировой обстановки. Фото: Nord-News

В 2022 году сократился список городов-побратимов Мурманска на фоне ухудшения мировой обстановки. Так, весной были разорваны побратимские связи с польским Щециным, в сентябре - со шведским Лулео. Из-за понадобились изменения в облике памятника городам-побратимам.

- На световой карте под табличкой Лулео отмечено, что «29.09.2022 прекращены побратимские связи», - сообщает Nord-News.

Напомним: в марте стало известно, что Рованиеми временно перестал был городом-побратимом Мурманска. Отношения могут возобновиться после прекращения спецоперации.

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