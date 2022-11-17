Поезд "Лыжная стрела" будет курсировать из Москвы в Апатиты в новогодние праздники

Плацкартный билет будет стоить от 4 200 рублей, купе - от 5 000 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На новогодние праздники из Москвы в Апатиты и обратно будет ходить поезд "Лыжная стрела" №99/100. Он будет курсировать ежедневно с 29 декабря по 8 января.

Отправление из Москвы - в 14.45, прибытие в Апатиты на следующий день в 18.05. Из Апатитов поезд будет отбывать в 21.10 и приезжать в Москву на следующий день в 23.29. Остановки есть на станциях Свирь, Петрозаводск, Кемь, Кандалакша.

Плацкартный билет будет стоить от 4 200 рублей, купе - от 5 000 рублей.

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