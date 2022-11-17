Жительница Мурманска украла у спящей подруги 8 тысяч рублей

32-летняя мурманчанка осталась без денег после визита подруги: та украла у нее 8 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

32-летняя мурманчанка осталась без денег после визита подруги: та украла у нее 8 тысяч рублей.

Как выяснили в полиции, в тот день две подруги встретились и решили выпить. Во время застолья хозяйка квартиры не заметила, как уснула. Злоумышленница, воспользовавшись моментом, с помощью телефона приятельницы перечислила деньги с ее счета на свой. После этого она покинула квартиру.

Ранее судимую 35-летнюю жительницу Мурманска задержали. Женщина рассказала, что похищенные средства успела потратить.

- В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до шести лет лишения свободы. С нее взята подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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