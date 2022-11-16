Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 9:58

8-летний воспитанник спортшколы Мончегорска пострадал во время тренировки

Травмы квалифицировали как средней тяжести
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Повреждения оцениваются, как средней тяжести вред здоровью.

Повреждения оцениваются, как средней тяжести вред здоровью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мончегорске во время тренировки 8-летний воспитанник спортивной школы олимпийского резерва получил травмы. Повреждения оцениваются, как средней тяжести вред здоровью.

В прокуратуре региона сообщили, что должностные лица учреждения не приняли необходимых мер, направленных на предотвращение ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей.

Прокуратурой города в адрес директора организации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru