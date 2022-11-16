8-летний воспитанник спортшколы Мончегорска пострадал во время тренировки

Повреждения оцениваются, как средней тяжести вред здоровью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мончегорске во время тренировки 8-летний воспитанник спортивной школы олимпийского резерва получил травмы. Повреждения оцениваются, как средней тяжести вред здоровью.

В прокуратуре региона сообщили, что должностные лица учреждения не приняли необходимых мер, направленных на предотвращение ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей.

Прокуратурой города в адрес директора организации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru