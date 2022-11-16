В диско-баре Мурманска задержали агрессивного посетителя

Ночью в одном из диско-ресторанов Мурманска задержали буйного мужчину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью в одном из диско-ресторанов Мурманска задержали буйного мужчину. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

- Росгвардейцы выяснили у администратора заведения, что к ним пришел посетитель, который без причины начал вести себя агрессивно. Он выражался матом в адрес гостей и персонала ресторана. На замечания молодой человек не реагировал и покидать заведение не собирался, - сообщили в пресс-службе ведомства.

30-летнего жителя Североморска, оказавшего сопротивление, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За мелкое хулиганство полицейские составили в отношении него административный протокол.

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