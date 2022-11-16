Во время пожара в Коле с восьмого этажа спасли девочку

На борьбу с пожаром ушло более двух часов.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Днем 15 ноября в Коле случился пожар. Сообщение о возгорании в доме №1/1 на проспекте Защитников Заполярья поступило в 15.45 - источник огня находился в одной из двухкомнатных квартир.
- Оказалась повреждена комната на площади 20 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. 23 человека эвакуировано, с восьмого этажа с помощью спасательного устройства спасена несовершеннолетняя девочка, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Ликвидацию пожара зафиксировали в 17.06.
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