Житель Мурманска украл из магазина куртки и дубленки почти на полмиллиона рублей

Житель Мурманска обокрал магазин с куртками и дубленками.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Житель Мурманска обокрал магазин с куртками и дубленками. Материальный ущерб представители торговой точки оценили в 400 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник проник в магазин, разбив стекло камнем. Ранее судимого 39-летнего мурманчанина задержали.
- Мужчина рассказал полицейским, что ночью в Ленинском округе города он заметил торговую точку без сигнализации и решил что-нибудь похитить. Куртки и дубленки он собрал в пакет, поэтому ему не составило труда их вынести. Дважды ночью подобным образом он приходил в магазин за товарами. Похищенные вещи северянин продал за 50 тысяч рублей случайным прохожим, а вырученные деньги потратил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.
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