В гипермаркете Мурманска женщина попалась на краже кофе и шоколадок

В гипермаркете Мурманска посетительница пыталась украсть продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В гипермаркете Мурманска посетительница пыталась украсть продукты. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

- Сотрудник службы контроля сообщил росгвардейцам, что в магазине остановили женщину, которая взяла с полок несколько банок с кофе и шоколадки. Она переложила товар из продуктовой корзины в свою сумку и попыталась пройти мимо касс, не заплатив. Сумма ущерба гипермаркету могла составить более 1700 рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

33-летнюю злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении уроженки Оленегорска проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru