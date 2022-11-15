В гипермаркете Мурманска женщина попалась на краже кофе и шоколадок

В гипермаркете Мурманска посетительница пыталась украсть продукты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В гипермаркете Мурманска посетительница пыталась украсть продукты. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.
- Сотрудник службы контроля сообщил росгвардейцам, что в магазине остановили женщину, которая взяла с полок несколько банок с кофе и шоколадки. Она переложила товар из продуктовой корзины в свою сумку и попыталась пройти мимо касс, не заплатив. Сумма ущерба гипермаркету могла составить более 1700 рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
33-летнюю злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении уроженки Оленегорска проводится проверка.
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