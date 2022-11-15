Многодетной семье из Оленегорска дадут земельный участок после вмешательства прокуратуры

Прокуратуре пришлось вмешаться в историю многодетной семьи из Оленегорска.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратуре пришлось вмешаться в историю многодетной семьи из Оленегорска. С июля 2012 года северяне стоят в очереди на получение земельного участка, который, по закону, выдается семьям с тремя и более детьми. Но до сих пор не могут его получить.
Более того, в сентябре 2020 года семью сняли с учета.
- В судебном порядке семья обжаловала решение администрации города и судом было принято решение об отмене приказа органов местного самоуправления о снятии многодетной семьи с учета, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Но и спустя два года после этого северяне не могут получить участок. Прокуратура обратилась с иском в суд обязать администрацию Оленегорска предоставить землю. Срок на это - девять месяцев.
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