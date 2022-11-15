В Мурманске пропал 15-летний подросток

Подростка ищут с 13 ноября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут пропавшего ребенка.

15-летний Филипп Денисюк ушел из дома на улице Чумбарова-Лучинского 13 ноября, с тех пор его местонахождение не известно.

На момент исчезновения был одет в черную куртку длиной до бедра с розовым капюшоном, синие джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто может помочь с поисками Филиппа, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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