В Мурманске ради тяжело больных детей прошла благотворительная акция «Инфо-лайк»

Все желающие могли посетить мастер-класс по твистингу и тематический аквагрим, поиграть с аниматорами и пожертвовать деньги для спасения тяжело больных детей. Фото: администрация Мурманска

На минувших выходных в Мурманске прошла благотворительная акция «Инфо-лайк», которая носит статус ежегодной. Ее задача - привлечь внимание к акции «Помоги спасти жизнь ребенка», ставшей одной из добрых визиток Мурманска.

Все желающие могли посетить мастер-класс по твистингу и тематический аквагрим, поиграть с аниматорами и пожертвовать деньги для спасения тяжело больных детей.

- Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовала в декабре 2012 года. В ней принимают участие неравнодушные граждане, предприятия и организации заполярной столицы. За годы существования проекта мурманчане собрали более 17,2 млн рублей, благодаря чему 226 маленьких северян получили медицинскую помощь в ведущих клиниках России и зарубежья, - сообщили в администрации Мурманска.

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