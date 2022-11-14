Так растет новая "рука". Моряк из Мурманска показал, как камчатский краб отращивает себе новые конечности

Не только ящерицы могут восстановить себе оторванный хвост. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Моряка из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» опубликовал видео с камчатским крабом, который отращивает себе новую конечность. Не только ящерицы могут восстановить себе оторванный хвост.

- Регенерация идет полным ходом. Но, если раньше камчатские крабоиды попадались с «новыми» ногами, то здесь мы видим «новую» руку. Отправили в подводный лазарет зализывать раны, - пишет Роман Федорцов.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним: дискуссию у жителей Мурманской области вызвала фотография меню одного из ресторанов в регионе. Посетители могут заказать камчатского краба, заплатив четыре тысячи рублей за мясо в панцирях или в два раза дороже (8 тысяч) за очищенный деликатес.

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