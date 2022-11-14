Старейшей музыкальной школе Мурманска требуется новый тепловой пункт

На следующий год необходимо предусмотреть средства на комплекс работ по организации теплопункта. Фото: администрация Мурманска
В Мурманске детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, одна из старейших в Заполярье, нуждается в новом автоматизированном тепловом пункте. Об этом сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.
- На следующий год необходимо предусмотреть средства на комплекс работ по организации теплопункта. Такая система очень нужна учреждению: музыкальные инструменты очень требовательны к температуре и влажности воздуха в помещении, - отметил глава города.
Материально-техническая база школы постоянно обновляется. Часть работ выполнена в предыдущие годы – капитальный ремонт теплосети, замена светильников, установка видеонаблюдения. В начале года удалось приобрести три акустических и три цифровых фортепиано.
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