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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:01

Старейшей музыкальной школе Мурманска требуется новый тепловой пункт

На это дело нужно предусмотреть бюджетные средства
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На следующий год необходимо предусмотреть средства на комплекс работ по организации теплопункта. Фото: администрация Мурманска

На следующий год необходимо предусмотреть средства на комплекс работ по организации теплопункта. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, одна из старейших в Заполярье, нуждается в новом автоматизированном тепловом пункте. Об этом сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

- На следующий год необходимо предусмотреть средства на комплекс работ по организации теплопункта. Такая система очень нужна учреждению: музыкальные инструменты очень требовательны к температуре и влажности воздуха в помещении, - отметил глава города.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. Часть работ выполнена в предыдущие годы – капитальный ремонт теплосети, замена светильников, установка видеонаблюдения. В начале года удалось приобрести три акустических и три цифровых фортепиано.

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