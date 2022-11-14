Попавшихся на браконьерстве четырех сотрудников МВД в Мурманской области уволили

Суд приговорил нарушителей к уголовному штрафу - каждый заплатит по 15 тысяч рублей. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Четырех уже бывших сотрудников УМВД по Мурманской области судили за браконьерство. В июле этого года они на служебном транспорте доехали до губы Горячинской, где поймали 52 особо камчасткого краба.

При этом сезон для ловли краба открылся только 1 августа, также в этом месте добывать деликатес было нельзя. Ущерб биоресурсам оценили в 700 тысяч рублей.

Суд приговорил нарушителей к уголовному штрафу - каждый заплатит по 15 тысяч рублей.

- Сотрудники были уволены из ОВД по отрицательным основаниям, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

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